JMJ au Brésil : Le pape rivalise avec les Stones à Copacabana

Au total, 1,5 million de pèlerins ont assisté au message de bienvenue du pape argentin sur la plage de Copacabana.

1,5 million de pèlerins ont assisté au message de bienvenue du pape argentin. AFP

Le pape François, superstar de la parole du Christ, a rivalisé avec les Rolling Stones et leur «Sympathy for the devil» en rassemblant jeudi soir des centaines de milliers de fans sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro. L'organisation des 28e Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) a estimé à 1,5 million le nombre de jeunes pèlerins ayant assisté au message de bienvenue du pape argentin à Copacabana. Les autorités locales n'ont pas fourni de chiffres.

Hormis la traditionnelle fête de réveillon du Nouvel An carioca et ses magnifiques feux d'artifices sur l'Océan, personne avant le Saint-Père n'avait rassemblé une telle foule à Copacabana. Sauf, peut-être «le plus grand groupe de l'histoire du rock and roll». Le 18 février 2006, les Rolling Stones avaient donné sur cette même plage en demi-lune le plus grand concert de leur fantastique carrière.

Foi plus forte que la météo

Les fidèles ont bravé la pluie et le froid pour saluer le souverain pontife, hurlant sur son passage, tandis qu'il se tenait debout et souriant à bord de sa jeep blanche découverte. «Ceci est la jeunesse du pape», scandaient à l'unisson des centaines de milliers de jeunes du monde entier venus participer à la Fête d'accueil des 28e JMJ. Le pape les a exhorté à crier plus fort, s'est arrêté pour embrasser des bébés ou échanger sa calotte blanche avec celle d'un pèlerin. «Il paraît que les Cariocas n'aiment ni le froid ni la pluie», a-t-il lancé à l'assistance, une fois arrivé à un immense podium éclairé par une grande croix bleue. «Et bien vous avez montré que votre foi est plus forte que le froid et la pluie»!

Le mauvais temps a contraint les autorités à renoncer à organiser la veillée et la messe de clôture des JMJ, samedi et dimanche, sur un vaste terrain transformé en bourbier à Guaratiba, à une soixantaine de kilomètres de Rio. La clôture des JMJ aura finalement lieu sur la plage de Copacabana. Au début de ses paroles de bienvenue, le pape avait demandé une minute de silence pour une jeune Française décédée le 17 juillet dans un accident d'autocar en Guyane, en se rendant aux JMJ. Un Ave Maria a retenti, dans une nuit illuminée par le scintillement des centaines de milliers de téléphones portables et flashes d'appareils photographiques. Le pape a ensuite dénoncé «l'illusion d'être heureux» et «l'ébriété» que provoquent chez beaucoup de jeunes l'argent et le pouvoir. Il a appelé les catholiques à une «révolution copernicienne» mettant «Dieu au centre».