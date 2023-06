Début août: Le pape va échanger avec des victimes d'agressions sexuelles au Portugal

Visite de cinq jours

Au total, le chef spirituel de l'Eglise catholique prononcera 11 discours et homélies lors de cette visite de cinq jours, qui le verra rencontrer les autorités du pays, des membres de l'Eglise locale et plusieurs groupes de jeunes. Le 5 août, le pape passera la matinée au sanctuaire marial de Fatima, situé à 130 kilomètres au nord de Lisbonne, où il s'était déjà rendu en 2017 pour les commémorations du centenaire des apparitions de la Vierge.

Grande veillée à Lisbonne

Le soir-même, il participera à une grande veillée avec les jeunes dans un parc du centre de Lisbonne, avant de présider la messe finale le lendemain. Il devrait s'agir du 42e voyage à l'étranger du pape François depuis son élection en 2013 et de sa quatrième participation à des JMJ après les éditions de Rio (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019).

Initialement prévu en août 2022, cet évènement créé en 1986 par Jean Paul II et rassemblant des jeunes catholiques du monde entier avait été reporté en raison de la crise du Covid-19. Malgré une santé de plus en plus fragile et des douleurs au genou l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, François, 86 ans, continue de voyager. Il doit se rendre en Mongolie début septembre, ainsi qu'à Marseille le 23 septembre.