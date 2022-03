Le pape visite les lieux saints de Jérusalem

Benoît XVI a consacré sa cinquième journée de pèlerinage en Terre sainte à une visite des lieux saints musulmans et juifs à Jérusalem, avant une messe prévue dans l'après-midi en ville sainte.

Dans une allocution sur l'esplanade en présence du mufti, il a appelé à surmonter les conflits du passé et ouvrir la voie à un dialogue "sincère" entre les religions. "Dans un monde tristement déchiré par les divisions, ce lieu sacré sert de stimulant et met aussi les hommes et les femmes de bonne volonté au défi de travailler afin que soient dépassés les malentendus et les conflits du passé et que soit ouvert le chemin d'un dialogue sincère destiné à construire un monde de justice et de paix pour les futures générations", a-t-il dit.