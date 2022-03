«Allez, viens!» : Le papy règle son compte au voleur à coups de poing

La vidéo d'un homme de 77 ans en train d'asséner des coups de poing à son agresseur au pays de Galles fait le tour du web.

Une fois ses billets récupérés, l'homme s'apprête à retourner à sa voiture lorsqu'un individu vêtu d'un gilet jaune et d'un sac noir le pousse en lui demandant son cash et sa carte bancaire. Malgré la surprise, le vieil homme ne se laisse pas faire et lance des «Allez viens!» pleins de confiance. Il ne s'arrête pas là et assène à son agresseur une série de coups de poing, façon boxeur.