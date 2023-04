Le paquet de cigarettes va augmenter de 20 centimes!

Les ministres réunis en Conseil de gouvernement ont validé, vendredi, un plan porté par le ministère de la Santé et visant «à renforcer différentes mesures pour lutter contre le tabagisme au Luxembourg». Le prix d'un paquet de 20 cigarettes devrait ainsi augmenter de 20 centimes d'euros, tout comme le sachet de 50 grammes de tabac. Les mesures de ce plan comprennent également «l'introduction du paquet de cigarettes neutre, afin de réduire l'attractivité des paquets de cigarettes», notamment «auprès des jeunes».

Alors que le ministère des Finances indiquait, il y a quelques semaines à L'essentiel, qu'à l’heure actuelle, «il n’y avait pas de décision du gouvernement pour augmenter les prix du tabac», ce plan vient contrebalancer et valide plusieurs mesures défendues notamment par la Fondation Cancer . «On aimerait aller dans cette direction, oui. La France a obtenu des résultats probants», affirmait début mars Lucienne Thommes, directrice de la Fondation cancer, évoquant alors des prix du tabac au Luxembourg «dérisoires et beaucoup trop bas par rapport au niveau de revenu».

Un moyen efficace?

Contacté vendredi après-midi par L'essentiel, le ministère de la Santé n'avait pas encore donné davantage de détails sur ce plan et le calendrier de sa mise en application. «Les taxes sur le tabac sont le moyen le plus efficace de réduire la consommation de tabac et les dépenses de santé», affirme depuis quelques années l’Organisation mondiale de la santé (OMS).