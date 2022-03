Mondial-2010 : Le Paraguay élimine le Japon aux tirs aux buts

L'Albirroja s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial-2010 de football en éliminant les Nippons 5 tirs au but à 3 (0-0 après prolongation), mardi à Pretoria.

Dans un match terne, le moins spectaculaire des 8e de finale jusqu'à présent, le Japon et le Paraguay ont avant tout joué pour ne pas prendre de but, ne se portant que rarement à l'assaut des buts adverses. Les deux situations les plus dangereuses de la première période se sont produites en l'espace de quelques minutes: le Japonais Daisuke Matsui a d'abord vu sa frappe heurter la barre transversale (21), avant que le Paraguayen Roque Santa Cruz, esseulé au point de penalty, ne manque le cadre (27).