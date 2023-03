Coup de tonnerre en Wallonie: Le parc Legoland ne verra finalement pas le jour à Charleroi

«Le groupe a pris cette décision suite à une évaluation complète de ses activités mondiales», a confirmé Willy Borsus, ministre wallon de l'Économie dans un communiqué. «Son diagnostic aboutit à une modification de la stratégie qui consiste à privilégier une consolidation des infrastructures existantes (et en cours de construction) plutôt qu’une expansion des activités». En effet, le groupe a indiqué dans un communiqué vouloir se focaliser sur ses parcs existants en Europe et dans le monde, «dont les trois ouvertures de parcs prévues en Chine à partir de 2025».

1 000 emplois

Comme le souligne la RTBF, «rien ne laissait présager un tel revirement». Fin août, un protocole d’accord non contraignant (Head of Terms) avait été signé par le groupe Merlin Entertainments, la Région wallonne et l’État fédéral. Les choses semblaient sur de bons rails. En novembre, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, se disait «plus que confiant»: «Quand le patron mondial du groupe et le patron européen viennent à Bruxelles pour annoncer qu'ils vont construire un parc Legoland à Charleroi, c'est que la décision est clairement prise», se réjouissait-il alors.