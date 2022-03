Coupe de France - Quarts : Le Paris SG et Chambly rejoignent le dernier carré

Le PSG a encore une fois dominé Marseille 3-0 alors que les amateurs de Chambly ont créé la surprise en éliminant les professionnels de Strasbourg (1-0).

Un succès historique

Dans l'autre quart de finale de la soirée, les Camblysiens l'ont emporté face à Strasbourg grâce à un but de Lassana Doucouré en fin de match. Ils partageront le statut de Petit Poucet avec Les Herbiers (National 1), tombeurs de Lens (L2) mardi. Le buteur picard, qui avait déjà offert la qualification à son équipe au tour précédent, a délivré ses supporters frigorifiés en reprenant au premier poteau un centre d'Anthony Soubervie.

Par un froid glacial doublé d'un vent polaire, les Alsaciens, qui couraient après leur première qualification pour les demi-finales depuis leur sacre en 2001, ont été assommés par ce but de Chambly et n'ont jamais été en mesure d'égaliser. Dominateurs en première période, quand le vent lui était favorable, Strasbourg a complètement disparu des radars après la pause et permis aux Camblysiens d'obtenir un succès aussi historique que mérité.