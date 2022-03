Le Parisien.fr compte bien monopoliser son exclu

48 heures après la visite de Sarkozy au Salon de l'agriculture,

la vidéo de sa prestation continue d'enflammer la Toile.

Pour un coup de pub, c’est un joli coup de pub. Depuis samedi soir et la diffusion sur le Parisien.fr de la première visite officielle du président de la République au Salon de l’agriculture, l’ensemble de la Toile ne parle plus que d’elle.

Elle, c’est bien entendu la vidéo dans laquelle le spectateur ahuri peut observer Nicolas Sarkozy y lâcher le déjà culte «casse-toi alors pauvre con!» à l'un des visiteurs présents. Plus qu’un scoop, cette vidéo est en passe de devenir un phénomène, relayé par l'ensemble des médias et avec déjà plus d’un million de visionnages, selon le site Internet du journal. Et voici justement le cœur du problème.