Dès septembre : Le parking du Belvalplaza sera payant

BELVAL - Il n'y a pas que les commerçants qui devront payer le parking du centre commercial de Belval. Et ceci dès le 3 septembre.

Les commerçants du centre commercial de Belvalplaza ainsi que leurs salariés seront fixés dès mardi sur le sort qui leur est réservé quant au tarif dont ils devront s'acquitter pour stationner sur leur lieu de travail. Pour l'instant, la proposition sur la table parle d'un abonnement fixé à 60 euros par mois et ceci tous les jours de la semaine et à n'importe quelle heure.

Dans le détail, le prix du parking coûtera donc 1 euro par tranche d'une heure entre 7 et 20 h et 50 centimes par tranche de demi-heure entre 20 h et 7 h. Entièrement refait à neuf, le parking de Belvalplaza est aussi placé sous bonne garde des vigiles et restera chauffé. Les résidents du quartier de Belval bénéficient toujours de leur accès et de leurs places privatifs dans le même bâtiment.