A Luxembourg – Le parking du Knuedler va encore fermer

À Luxembourg : Le parking du Knuedler va encore fermer

LUXEMBOURG - La ville de Luxembourg annonce la fermeture, à partir de lundi prochain, du parking du Knuedler.

Les automobilistes ne pourront plus aller au parking Knuedler pendant quelques jours.

Les travaux se poursuivent, sous la place Guillaume, au cœur de Luxembourg-Ville. Ainsi, à compter de lundi prochain, 7 février, le parking sera complètement fermé aux automobilistes. Une fermeture qui doit durer jusqu'au vendredi 18 février, pour les besoins d'une nouvelle phase de chantier. Et qui intervient alors que le parking venait tout juste de rouvrir , en début d'année, après une fermeture de plus de six mois.