Enfin! : Le Parlement européen impose le chargeur unique pour smartphones

«Ceci est le passé!», avait-il lancé, lors d'un débat quelques heures plus tôt, agitant un enchevêtrement de chargeurs hétéroclites, comme on en trouve dans les tiroirs de la plupart des Européens. Cette obligation va s'imposer pour les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses électroniques, les casques, les appareils photo numériques, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo portables, les GPS, les claviers et souris d'ordinateur, ainsi que les enceintes portatives. Et ce, quelque soit leur fabricant. Les ordinateurs portables seront aussi concernés à partir de début 2026.