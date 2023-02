Corruption : Le Parlement européen lève l'immunité de deux eurodéputés

Le Parlement européen a levé jeudi l'immunité de deux eurodéputés visés par la justice belge dans le scandale de corruption présumée au profit du Qatar et du Maroc, ouvrant la voie à leur audition par les enquêteurs.

Votant à main levée, le eurodéputés réunis à Bruxelles ont donné leur feu vert à la levée d'immunité du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Les deux élus, temporairement exclus du groupe des Socialistes & démocrates (S&D), nient toute malversation, et M. Tarabella, présent dans l'hémicycle, a voté pour la levée de sa propre immunité.

Perquisitions à Liège

Le rapport fait état du témoignage à son encontre de l'Italien Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d'ONG et qui fait figure de personnage central dans cette affaire, qui a affirmé en décembre avoir versé «entre 120 000 et 140 000 euros», en plusieurs fois à Marc Tarabella pour son aide dans les dossiers liés au Qatar.

Pier Antonio Panzeri, inculpé et placé en détention provisoire comme trois autres suspects, a conclu en janvier un accord avec la justice, s'engageant à livrer des informations sur le système de corruption auquel il admet avoir participé, en échange d'une peine de prison limitée à un an. Le domicile de M. Tarabella dans la région de Liège (est) avait été perquisitionné en décembre, mais aucun argent liquide n'avait été découvert. Et l'intéressé nie avoir reçu «argent ou cadeaux en échange de (ses) opinions politiques».