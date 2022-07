Union européenne : Le Parlement européen veut garantir l’avortement

Le Parlement européen a demandé jeudi, que le droit à l’avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’UE, après sa remise en cause aux États-Unis.

Unanimité requise

Inclure l’avortement dans les droits fondamentaux nécessite toutefois l’unanimité des pays membres, selon les traités actuels de l’UE. Or, ce sujet de société divise les Vingt-Sept. C’est pourquoi, les eurodéputés ont également demandé au Conseil «qu’il se réunisse pour discuter d’une convention permettant de réviser les traités» afin de remettre en cause la règle de l’unanimité.

Cette demande est accompagnée d’une nouvelle ferme condamnation par le Parlement européen du «recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis et dans certains États membres.» La Cour suprême des États-Unis a mis fin le 24 juin à la garantie juridique fédérale de l’avortement dans tout le pays. Il appartient maintenant aux 50 États américains de se prononcer sur cette question.