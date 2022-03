Le Parlement italien est dissous, législatives anticipées en avril

Giorgio Napolitano, le chef de l'État italien, a dissous mercredi le Parlement, deux ans seulement après les dernières législatives, ouvrant la voie à des élections anticipées.

Quatorze jours exactement après la démission de Romano Prodi désavoué par un vote du Sénat, Giorgio Napolitano a signé en fin de matinée le décret de dissolution des deux Chambres. "La décision de la dissolution a été rendue obligatoire par le résultat négatif" des consultations menées par le président du Sénat Franco Marini avec les partis politiques et "l'impossibilité de trouver une majorité pour une réforme rapide de la loi électorale", a déclaré M. Napolitano à la presse.

Le chef de l'État, lui-même opposé à un retour aux urnes avec la loi actuelle, a fait part de son "amertume" à la perspective d'élections législatives avec le même mode de scrutin, accusé de favoriser l'instabilité politique. Giorgio Napolitano a aussi déploré l'"anomalie" que constitue ce scrutin anticipé qui "n'est pas sans conséquences sur la gouvernabilité du pays", alors que le gouvernement Prodi, avec 649 jours au pouvoir, a signé la deuxième législature la plus courte de l'histoire de la République italienne.

Le conseil des ministres doit se réunir dans la foulée à 12H00 GMT pour arrêter la date des élections législatives, qui devrait être fixée aux 13 et 14 avril. Giorgio Napolitano a lancé un appel aux forces politiques pour qu'elles "apportent la preuve de leur sens des responsabilités" lors de la campagne électorale, jugeant que "le dialogue était une exigence inéluctable pour l'avenir du pays".

M. Napolitano a vainement tenté pendant deux semaines de résoudre la crise politique, en recevant l'ensemble des formations politiques, puis en confiant à Franco Marini la mission quasi-impossible de rallier la droite et la gauche autour d'un projet de réforme électorale. Mais Silvio Berlusconi n'a jamais cédé sur son exigence d'un retour aux urnes le plus rapidement possible, fermant ainsi la porte à toute formation d'un gouvernement provisoire chargé d'une réforme de la loi électorale.