Brexit – Le Parlement refuse encore des élections anticipées

L'ex-ambassadeur britannique jugé «stupide» par Trump anobliL'ex-ambassadeur britannique aux États-Unis traité de «type très stupide» par le président américain Donald Trump, et du coup contraint à la démission, a été anobli mardi. Kim Darroch, un diplomate de carrière, a été anobli et fait pair à vie, une récompense honorifique accordée par Mme May à l'issue de son mandat à la tête du gouvernement en juillet. Il s'était retrouvé au cœur d'une vive polémique à la suite de la publication dans la presse de fuites de mémos diplomatiques peu flatteurs à l'égard du président américain. Après ces fuites, Donald Trump avait assuré qu'il n'aurait plus «aucun contact» avec Kim Darroch.