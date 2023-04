Politique au Luxembourg: Le parquet balaie les accusations des Pirates contre déi Lénk

Le parquet a officiellement réagi ce mardi, balayant les accusations des Pirates. «Le parquet de Luxembourg a décidé de classer l'affaire sans suite pénale», écrit la justice dans un communiqué. Et de justifier sa décision: pour qu'il y ait infraction, «il faudrait que la ou les visites à domicile d'un candidat aient pour but de rappeler sa candidature aux électeurs et que, par l'ampleur de la propagande illicite, celle-ci ait une influence effective sur l'issue du scrutin».

«Impliquer davantage les résidents non luxembourgeois»

Et le parquet confirme l'intention de déi Lénk: «Des pièces communiquées, il ressort que la démarche du parti était d'impliquer davantage les résidents non luxembourgeois dans le processus électif communal, au vu du faible taux d'inscription notamment dans la ville de Luxembourg». La capitale est en effet la commune avec le plus faible taux de participation des étrangers, alors qu'elle est la commune avec la plus forte proportion de résidents non luxembourgeois… Pour mémoire, quelques clics suffisent pour s'inscrire sur les listes électorales, via le site jepeuxvoter.lu, et ce sans aucune condition de résidence.