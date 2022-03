Affaire «Bommeleeër» – Le parquet demande le renvoi de 9 personnes devant la chambre criminelle

Plusieurs pylônes avaient notamment été visés par les attentats terroristes, entre 1984 et 1986.

L'affaire Bommeleeër», une série d'attentats terroristes qui ont frappé le Luxembourg entre 1984 et 1986, peut-être en relation avec le réseau stay-behind, vient de franchir une nouvelle étape. Dans un communiqué publié ce mardi, le parquet de Luxembourg indique avoir transmis, le jeudi 3 mars 2022, son réquisitoire au juge d'instruction directeur à Luxembourg, en vue du règlement de la procédure. Le parquet a sollicité le renvoi de neuf personnes devant la chambre criminelle.

Cinq anciens dirigeants de la gendarmerie grand-ducale, MM. Pierre Reuland, Guy Stebens, Aloyse Harpes, Charles Bourg et Armand Schockweiler, ainsi qu'un ancien membre de la brigade mobile, M. Marcel Weydert, ont été inculpés comme auteurs, coauteurs ou complices des attentats à l'explosif. Deux anciens enquêteurs de la sûreté publique, Paul Haan et Guillaume Büchler, ont eux été inculpés de faux témoignage en matière criminelle et d’entrave à la justice. Ce sont eux qui avaient enquêté sur Bernard Geiben à Bruxelles.