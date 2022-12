Attentat à Strasbourg en 2018 : Le parquet demande un procès pour cinq hommes

Le 11 décembre 2018, Chérif Chekatt, délinquant multirécidiviste de 29 ans, fiché S pour radicalisation islamiste, avait pénétré, armé d'un revolver et d'un couteau, dans le centre historique de Strasbourg où se tenait le traditionnel marché de Noël. Il avait tué au hasard cinq hommes en déambulant dans les rues et blessé dix autres personnes.

Ancien codétenu

Dans son réquisitoire définitif de 340 pages, consulté par l'AFP, et adressé aux parties lundi, le Pnat requiert le renvoi d'Audrey Mondjehi, ami et ancien codétenu de l'assaillant, pour association de malfaiteurs terroriste et complicité d'assassinats et complicité de tentatives d'assassinats, notamment sur personnes dépositaires de l'autorité publique, le tout en relation avec une entreprise terroriste.