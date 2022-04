Chocolats contaminés : Le parquet ouvre une enquête sur l'usine Ferrero

ARLON – Le parquet de la province du Luxembourg a indiqué aux médias belges qu'il avait ouvert une enquête concernant l'usine d'Arlon.

De son côté, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est également mobilisée. «Nous sommes en train de rédiger un procès-verbal d’infraction et quand il sera complet, avec les résultats des analyses effectuées, nous le transmettrons au parquet».

Cette même Afsa a ordonné vendredi l'arrêt de la production de l'usine d'Arlon à l'origine des cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe. «Depuis plusieurs semaines, plus d’une centaine de cas de salmonellose ont été identifiés en Europe», avait indiqué l'agence en soulignant qu'un «lien» établi fin mars entre ces intoxications et l'usine Ferrero d'Arlon (Belgique) «a été confirmé depuis lors».

7% du volume total des produits Kinder

L'usine d’Arlon représente environ 7% du volume total des produits Kinder fabriqués dans le monde sur un an. Elle prdouit notamment les Kinder Surprise, les Kinder Mini Eggs, les Kinder Surprise Maxi 100g et les Kinder Schoko-Bons.

La salmonellose, provoqué par une bactérie appelée salmonelle, est une cause importante de décès par intoxication alimentaire. Ses symptômes apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Ils sont le plus souvent ceux d'une gastro-entérite parfois aiguë: diarrhée et crampes abdominales, légère fièvre, voire vomissements.