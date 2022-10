Procès pour escroquerie : Le parquet suisse fait appel de l'acquittement de Platini et Blatter

Le ministère public suisse fait appel de l'acquittement cet été de Michel Platini et l'ex-président de la Fifa, le Suisse Sepp Blatter, dans une affaire d'escroquerie, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le ministère public a adressé une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (TPF) et «demandé l'annulation totale du jugement de première instance», indique le communiqué, confirmant une information du quotidien L'Équipe. Le parquet a souligné qu'il ne ferait aucune autre déclaration à ce sujet.

Après six ans d'enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse, l'icône française du football, 67 ans, et Sepp Blatter, 86 ans, avaient été acquittés le 8 juillet. Ils encouraient cinq ans de prison et le parquet avait requis un an et huit mois de prison avec sursis. Ils comparaissaient pour avoir «obtenu illégalement, au détriment de la Fifa, un paiement de deux millions de francs suisses» (1,8 million d'euros) «en faveur de Michel Platini».