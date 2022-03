Politique britannique : Le parti britannique Ukip plongé en plein marasme

Huit mois après le vote en faveur du Brexit, le parti anti-immigrés et europhobe Ukip peine à trouver une raison d'être. Et reste englué dans des querelles de personnes.

Douglas Carwell et Nigel Farage, ici en 2014, sont aujourd'hui à couteaux tirés.

Avec la perspective de la sortie de l'Union européenne, l'United Kingdom Independent Party (UKIP) devrait nager en plein bonheur. Mais mardi, il était au bord de l'implosion en raison du conflit entre son seul représentant au Parlement, Douglas Carswell, et son ex-patron tout puissant Nigel Farage, dernière crise en date de l'après-référendum. Visiblement à bout de nerfs, Nigel Farage accuse Douglas Carswell d'être «dévoré par la jalousie et obsédé par la volonté de lui nuire», dans le quotidien Daily Telegraph. Et réclame qu'il quitte le parti.