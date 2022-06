Législatives en France : Le parti de Macron en tête au premier tour dans la circonscription du Luxembourg

Pieyre-Alexandre Anglade, député sortant soutenu par Emmanuel Macron, a obtenu 38,6% des suffrages dans la 4e circonscription des Français de l'étranger (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), dimanche. Il affrontera au second tour la candidate de l'alliance de la gauche Cécilia Gondar (32,2%).

