Politique au Luxembourg – Le parti Fokus réclame un index dégressif

Absent lors du lancement de son parti Fokus pour cause de maladie , Frank Engel s'est rattrapé ce mercredi lors d'une nouvelle présentation. Il a notamment plaidé pour un index dégressif en fonction du niveau de revenu, à la place du dispositif qui aujourd'hui «favorise largement ceux dont les revenus sont les plus élevés».

Il a qualifié le système actuel de «vache sacrée la plus intouchable du Luxembourg», qu’il convient pourtant selon lui de réformer de manière urgente. «Un travailleur au salaire social minimum touche moins de 100 euros nets par tranche indiciaire, alors que celui qui gagne six fois plus est compensé par 1 000 euros qui n’ont plus aucune relation avec la perte de son pouvoir d’achat», a justifié Frank Engel.