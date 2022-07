Au ciné sous les étoiles: Le parvis du Palais va redevenir un cinéma en plein air

Le parvis du Palais et de la Chambre des députés va redevenir un cinéma en plein air! Editpress

Dans quelques semaines, un écran géant de 14 mètres sur 8 sera installé devant le Palais grand-ducal, avec 500 places assises. Les amateurs de cinéma pourront venir y voir des films tous les soirs, du 22 au 30 juillet, avec plusieurs classiques qui ont fait l'histoire du septième art et des succès populaires plus récents. Les films, en version originale sous-titrée, commenceront chaque soir à 21h30, au coucher du soleil. L'entrée sera libre et sans réservation et les premiers arrivés seront les premiers servis. Voici le programme.

Vendredi 22 juillet: «Death on the Nile»

Ce film de et avec Kenneth Branagh, sorti cette année, met en scène le légendaire détective Hercule Poirot. Il enquêtera cette fois parmi les célèbres lieux de l'Égypte. Gal Gadot, Emma Mackey et Armie Hammer partageront l'écran avec le détective né de l'imagination de la romancière Agatha Christie. Le film est déconseillé aux moins de 12 ans.

Samedi 23 juillet: «Breakfast at Tiffany's

Un monument historique de l'histoire du cinéma, réalisé en 1961 par Blake Edwards. Holly Golighty, interprétée avec brio par une Audrey Hepburn pétillante et au sommet de son art, cherche à épouser un écrivain, Paul Varjak, incarné par l'excellent George Peppard (oui, le même que le chef de l'«Agence tous risques». Tiré d'une nouvelle de Truman Capote, ce film aux deux Oscars est une comédie romantique inoubliable, et a fait d'Audrey Hepburn une icône.

Dimanche 24 juillet: «Les Vacances de Monsieur Hulot»

Encore un grand classique, du cinéma français, cette fois. Ce film de et avec Jacques Tati fera plaisir aux enfants dès 6 ans. On y suit Monsieur Hulot, un personnage terriblement sympathique et maladroit, à la silhouette reconnaissable entre 1 000, lors de ses vacances. Comédie satirique, «Les Vacances de Monsieur Hulot», sorti en 1953, porte un regard espiègle sur le comportement humain d'après-guerre.

Lundi 25 juillet: «The Man who knew too Much»

On retrouve ce soir le maître du suspense, l'artiste du polard, Alfred Hitchcock, qui a emmené James Stewart, Doris Day et Bernard Miles tourner au Maroc et à Londres en 1956, pour le remake d'un film qu'il avait réalisé en 1934. Un meurtre à résoudre, une énigme à comprendre, un final ébouriffant comme le maître savait les concocter. Et une chanson oscarisée qui s'incruste dans la tête, «Que sera sera», chantée par Doris Day, monstre sacré du cinéma américain.

Mardi 26 juillet: «Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain»

On ne présente plus ce film de 2001, devenu célèbre dans le monde entier et qui a contribué à faire naitre un certain nombre de clichés sur un Paris onirique, et les déceptions qui vont avec quand on voit la ville en vrai en venant du bout du monde. Jean-Pierre Jeunet met en scène Audrey Tautou dans le rôle-titre. Son destin change quand elle entend la radio annoncer la mort de Lady Diana. Entre absurdité et innocence (certains diront «naïveté»), le film propose un chassé-croisé amoureux par photomaton interposé et fait voyager un nain de jardin autour du monde.

Mercredi 27 juillet: «A fistful of Dollars»

Du grand western spaghetti, signé, évidemment, Sergio Leone, avec, évidemment, Clint Eastwood et sur une musique, évidemment, de Ennio Morricone. Fondateur d'un nouveau genre, ce film à poncho et revolver est pourtant inspiré d'un classique japonais d'Akira Kurosawa, adapté à la sauce de l'Ouest américain. Il est déconseillé aux moins de 16 ans.

Jeudi 28 juillet: «The Circus»

Cette fois, on remonte le temps jusqu'à l'époque du cinéma muet, avec ce film de 1928 qui fera plaisir aux familles et aux enfants dès 6 ans. On y retrouve Charlot, personnage mythique de Charlie Chaplin, qui devient clown dans un cirque. Mais un clown drôle bien malgré lui. Un chef-d'œuvre!

Vendredi 29 juillet: «West Side Story»

Il ne s'agit pas du classique de Bernstein de 1961, mais de son remake très réussi de 2021, dirigé par Steven Spielberg. Comédie musicale spectaculaire et dansante, le film réinvente «Romeo et Juliette», en transformant les Montaigu et les Capulets en gangs rivaux du New York des années 1950. Il est déconseillé aux moins de 12 ans.

Samedi 30 juillet: «Encanto»