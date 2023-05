Gagne tes places!: Le Pass Loisirs, l'abonnement famille pour un accès illimité au Domaine de Chevetogne

Le «Pass loisirs» est un autocollant qui, une fois collé sur le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre accès au Domaine, pour le véhicule et ses occupants et ce, durant toute l'année en cours. Les occupants du véhicule profitent alors pleinement du Domaine, de ses infrastructures et de ses animations (ouvertes selon le calendrier d'ouverture) sans payer de supplément.