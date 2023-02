Faits divers au Luxembourg : Le passager drogué d'une voiture pète les plombs après un accident

L'homme a insulté les personnes présentes et s'est ensuite rendu dans un snack-bar voisin, poursuivent les autorités. Une altercation se serait alors produite entre ce dernier et les employés, l'un d'entre eux ayant été légèrement blessé avec des ciseaux.

Une patrouille de police a placé l'individu en garde à vue et a saisi deux ciseaux et de la drogue sur lui. Un test rapide de dépistage de drogue s'est révélé positif, et l'homme a été emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires. «Là, il s'est déchaîné contre le personnel hospitalier et a dû être immobilisé par les policiers», notent les forces de l'ordre. Le parquet, qui a été informé de l'incident, a ordonné l'arrestation du suspect et sa présentation au juge d'instruction.