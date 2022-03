En France : Le passe vaccinal arrêté fin mars, début avril?

Le porte-parole du gouvernement français a évoqué la fin du passe vaccinal, dans quelques semaines, en raison d'une «baisse franche» du nombre de contaminations.

Le gouvernement estime qu'il existe des «raisons d'espérer» que «fin mars-début avril nous puissions lever le passe vaccinal», en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, a déclaré mercredi le porte-parole Gabriel Attal. Concernant l'école, «il y aura des annonces d'ici la fin de la semaine, j'espère dès vendredi», sur «le protocole qui aura été retenu» et «s'appliquera à compter de la rentrée de la première zone», la zone B, qui rentrera de vacances, le 21 février, a-t-il indiqué à l'issue du Conseil des ministres.

Une première réunion s'est tenue mardi, entre le ministre Jean-Michel Blanquer, les syndicats d'enseignants et les fédérations de parents d'élèves, avant une nouvelle réunion et un avis du Haut Conseil à la santé publique (HAS) attendus jeudi. Sur le front des contaminations, «la baisse franche, nous y sommes», a ajouté M. Attal.