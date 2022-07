Classement international : Le passeport luxembourgeois ouvre la porte de 189 pays

Le Luxembourg pointe au 4e rang du classement des passeports les plus puissants du monde.

Le passeport luxembourgeois reste dans le top 5. Editpress

Drôle de paradoxe pour ce classement Henley 2022 des passeports offrant le meilleur accès mondial: les trois pays en tête sont parmi ceux qui restreignent le plus les déplacements. Le passeport japonais est sur la première marche du podium et permet d'accéder à 193 pays sans visa ou avec un visa d'entrée. Sur la 2e, à égalité, on retrouve les passeports de Corée du Sud et de Singapour avec 192 destinations.

Les passeports des pays de l'UE dominent les 10 premières places: l'Allemagne et l'Espagne sont sur la 3e marche (190 destinations). La Finlande, l'Italie et le Luxembourg pointent en 4e position (189 destinations). Viennent ensuite le Danemark, les Pays-Bas et la Suède (188 destinations). Le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux chuté d'un rang, passant respectivement aux 6ème et 7ème rangs. L'Afghanistan reste en bas du classement (27 destinations mondiales).

Mais le passeport qui a perdu le plus de puissance en très peu de temps est sans doute le russe: il pointe au 50e rang avec 119 destinations accessibles sans visa ou avec un visa d'entrée. Sauf que les sanctions, les interdictions de voyager et les fermetures d'espaces aériens empêchent les citoyens russes d'accéder à presque toutes les destinations sauf quelques-unes en Asie centrale et au Moyen-Orient. À l'inverse, le passeport ukrainien s'est hissé à la 35e place avec 144 destinations possibles.