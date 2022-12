Idée pour les fêtes: Le pâtissier star d’Instagram réinvente le digestif

Cédric Grolet a revisité le Rubik’s Cube, une mousse qui est l’un de ses desserts vedettes, en déclinant les petits cubes en version glacée et alcoolisée. Différents goûts sont au menu: vodka et pomme verte, tequila et citron vert, rhum et ananas, gin et pamplemousse, Malibu et passion.