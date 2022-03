Le patriarche est mort

Le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II, chef de la plus grande église orthodoxe au monde, est décédé vendredi à l'âge de 79 ans.

Proche du Premier ministre et ex-président Vladimir Poutine, Alexis II, était depuis 1990 le chef de la plus grande Église orthodoxe au monde. Il a rétabli, avec l'appui du Kremlin, l'influence de l'Église orthodoxe en Russie, après 70 ans d'athéisme soviétique.

«Je suis bouleversé, j'ai du mal à trouver des mots. J'éprouvais un immense respect à son égard», a déclaré le père de la Perestroïka et ex-président soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, réagissant parmi les premiers à l'annonce de sa mort.

Le visage orné d'une imposante barbe blanche, la voix grave, Alexis II était un personnage très respecté des Russes et très présent au plan politique et médiatique, officiant à toutes les grandes liturgies à la cathédrale du Christ-Sauveur en présence souvent des dirigeants du pays. Il a connu en revanche une longue période de froid avec les catholiques, qu'il accusait de «prosélytisme» en Russie, et avait refusé de recevoir le pape Jean Paul II.