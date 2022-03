Compagnie aérienne : Le patron d'Air France-KLM prolongé jusqu'en 2027

Le mandat de Benjamin Smith à la tête d'Air France KLM ne se finira pas avant 5 ans.

Le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith a vu son mandat prolongé jusqu'en 2027 tandis que KLM va être dirigée par l'actuelle patronne de la compagnie ferroviaire néerlandaise NS, Marjan Rintel, a annoncé jeudi le groupe aérien. «Ces deux décisions permettent de mettre en place une équipe de direction solide pour les prochaines années», a affirmé dans un communiqué l'entreprise franco-néerlandaise, très gravement affectée depuis deux ans comme tout le secteur aérien par la pandémie de Covid-19 qui lui a fait perdre plus de 10 milliards d'euros cumulés.

Changement à KLM

M. Smith, un Canadien de 51 ans, avait pris les commandes opérationnelles du groupe en septembre 2018 pour un mandat de quatre ans, dont il a donc effectué trois ans et demi. Le conseil d'administration «a également approuvé la proposition du conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan Rintel en tant que directrice générale de KLM, en remplacement de Pieter Elbers». Le non-renouvellement de M. Elbers pour un troisième mandat à la tête de la compagnie néerlandaise avait été annoncé en janvier dernier, mais son mandat actuel courait jusqu'en mai 2023.

Il partira avant cette échéance, puisque Mme Rintel prendra ses fonctions le 1er juillet, selon le communiqué d'Air France-KLM. Des divergences stratégiques avaient opposé MM. Smith et Elbers. Ce dernier défendait l'autonomie de KLM, fleuron national, quand Benjamin Smith souhaitait davantage d'intégration avec la compagnie française. Avant de rejoindre NS en 2014, Mme Rintel «a occupé différents postes opérationnels et commerciaux au sein de KLM et d'Air France-KLM, par exemple au hub de Schiphol ou en tant que directrice marketing stratégique pour Air France-KLM», a noté l'entreprise.