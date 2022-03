Le patron de DB accablé de toutes parts

Tout le monde s’y met. Le gouvernement s'est mis vendredi, lui aussi, à critiquer le patron de la compagnie ferroviaire, Hartmut Mehdorn, soupçonné d'avoir espionné ses salariés.

"C'est ce que la chancelière Angela Merkel attend", a insisté le porte-parole adjoint du gouvernement, Thomas Steg, qu'Hartmut Mehdorn, patron de la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn réponde à "toutes les questions le plus rapidement possible et sans exception". Le patron de Deutsche Bahn est soupçonné d'avoir espionné ses salariés, serait au cœur d'une affaire "pas transparente".