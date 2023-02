Origine du Covid-19 : Le patron de l’OMS promet de tout faire pour obtenir «une réponse»

Il a souligné qu'il avait récemment envoyé un courriel officiel à un haut responsable chinois pour demander une nouvelle fois la collaboration de Pékin afin d'essayer de trouver où et quand le virus du Covid-19 a commencé à se répandre jusqu'à devenir la pire pandémie depuis un siècle, tuer des millions de gens et en handicaper des dizaines de millions d'autres. Un article du journal scientifique Nature paru cette semaine affirmait que l'OMS avait renoncé à poursuivre la deuxième phase de l'enquête sur les origines à cause du manque de collaboration des autorités chinoises.

Tenter de percer le mystère

«L'OMS n'a pas abandonné l'étude de l'origine du Covid», a-t-elle affirmé pendant la conférence de presse; et d'insister: «Nous n'avons abandonné aucun plan. Nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas compris les origines… et cela devient de plus en plus difficile car plus le temps passe, plus il est difficile de vraiment comprendre ce qui s'est passé dans ces premiers stades de la pandémie». «Nous continuons à demander plus de coopération et de collaboration à nos collègues en Chine, pour faire avancer les études qui doivent avoir lieu en Chine», a-t-elle ajouté.