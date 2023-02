«Nous savions» : Le patron de l’OTAN revient sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie

«Nous savions»: un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a raconté à l’AFP comment il avait acquis la certitude que l’offensive serait déclenchée le 24 février 2022. «Je suis allé me coucher. Mais la nuit a été très courte, car je savais qu’à un moment donné, dans les heures qui suivraient, quelqu’un allait me réveiller et c’est exactement ce qui s’est passé», a-t-il confié dans un entretien accordé à l’AFP, une semaine avant le premier anniversaire du début de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine.

«Le président Poutine veut une Europe différente»

Le monde a déjà connu une guerre froide entre Moscou et Washington. La confrontation a duré 42 années, de 1947 à 1989, et s’est terminée avec la chute du mur de Berlin et la dislocation de l’URSS. La guerre menée par Moscou contre son voisin pro-occidental a poussé l’OTAN à la plus grande révision de ses défenses depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Depuis l’invasion russe, des dizaines de milliers de soldats de l’OTAN ont été déployés dans les pays de son flanc est, et de nombreux alliés européens ont augmenté leurs dépenses de défense.