Transport aérien : Le patron de Ryanair se moque des syndicats de «Mickey» dans son groupe

Michael O'Leary a balayé d'un revers de la main les menaces de grève lancées par des syndicats de «Mickey», qui n'auront selon lui aucun impact sur les vols cet été de sa compagnie.

Michael O'Leary a minimisé les menaces de grèves des syndicats en Espagne et en Belgique. «Nous pensons qu'il y aura très peu de grèves, voire aucune, et que ces grèves ne seront remarquées par personne», a-t-il lancé. «Nous assurons 2 500 vols par jour. La plupart de ces vols continueront à être assurés, même si un syndicat de ''Mickey'' fait grève en Espagne ou si les syndicats belges du personnel de cabine veulent faire grève ici», a-t-il ajouté.

Des discussions avec des syndicats en Belgique et en France

Le patron de Ryanair a assuré avoir «conclu un accord avec les syndicats représentant plus de 90% [des] pilotes et [du] personnel de cabine» et que la compagnie poursuivait les négociations. Deux syndicats espagnols ont appelé lundi les personnels de Ryanair en Espagne à une grève de six jours pour le début des vacances d'été afin de réclamer une amélioration des conditions de travail au sein de la compagnie aérienne.