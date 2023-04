Tour des Flandres: Le pauvre coureur se fait rouler dessus deux fois de suite

Les cyclistes professionnels ne sont pas fait du même bois que le commun des mortels. On l'a encore vu dimanche en Belgique, où Tadej Pogacar a écrit l'histoire. Mais aussi parce que le «Monument» belge a donné lieu à de nombreuses chutes très impressionnantes, sur les quelque 270 km de routes (pavées, des fois) entre Bruges et Audenarde.

Un peu plus tôt dans la journée, Filip Maciejuk avait envoyé une quarantaine de coureurs sur le bitume, après avoir voulu doubler dans l'herbe. Le Polonais avait été mis hors course, avant de s'excuser publiquement. Puis, alors que les meilleurs tentaient de bien se placer avant les monts finaux, c'est cette fois l'Erythréen Biniam Girmay qui est allé au sol et les images font froid dans le dos.