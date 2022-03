Le pays à l'épreuve des intempéries

Aquaplanning, inondations, chutes d'arbres... Le temps est à l'orage au Luxembourg et réserve son lot de mauvaises surprises. Regardez si vous êtes concernés.

Tonerre, averses, orage... Depuis ce lundi matin, la météo fait des caprices et ce n'est pas fini. La météo indique que des pluies orageuses ne sont pas exclues cette nuit.

En attendant que la pluie laisse place au beau temps, prudence si vous prenez votre voiture. Les risques d'aquaplanning sont élevés. Ainsi, un homme s'est blessé ce matin sur l'autoroute A13 entre Mondorf et Schengen.

Un peu de patience... et mardi, le temps devrait être meilleur. Un ciel nuageux est prévu mais sans plus. Et la tendance devrait se poursuivre mercredi. Il est prévu ce jour-là du temps sec. De quoi souffler un peu.