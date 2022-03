Au Luxembourg : Le pays compte toujours plus de salariés

LUXEMBOURG - À la fin de l’année, le Luxembourg comptait 421 826 salariés. Au premier trimestre 2019, la dynamique est encore restée très positive (+1%).

Le Statec a dévoilé, mardi, de nouveaux chiffres concernant l’emploi salarié au Grand-Duché. Les activités spécialisées et les services de soutien ainsi que la construction figurent parmi les secteurs d’activité les plus dynamiques de l’économie luxembourgeoise, avec des progressions de l’ordre de 5,6% et 4,3% en un an.