Au Luxembourg : Le pays enregistre 6 nouveaux cas de variole du singe

Au niveau européen, 10 604 cas ont été signalés dans 36 pays, au 19 juillet. Soit une progression de 2 370 cas en une semaine. Sur l'ensemble des cas européens, 99,5% étaient des hommes et 42% avaient entre 31 et 40 ans. Il a fallu hospitaliser 256 cas, et aucun n'est décédé.