Coutumes au Luxembourg : Le pays respecte-t-il les rites de carnaval?

LUXEMBOURG - Cavalcades, confettis, déguisements et costumes: le carnaval est plébiscité au Grand-Duché. Pourtant, toutes les traditions de la fête païenne ne sont pas respectées.

Les Luxembourgeois adorent célébrer carnaval, fête surtout connue pour ses déguisements et ses masques, ses défilés de rue et la bonne ambiance. Cette tradition est intimement liée à la religion et son origine remonte à la volonté de se défouler une dernière fois avant le carême, soit avant le mercredi des Cendres («Äschermettwoch»). Même la racine du nom en témoigne. «Carnaval» serait originaire, pour certains linguistes, de l’expression latine «carne vale», qui signifie «viande, adieu».

Or, peu de fêtards sont aujourd’hui soucieux de la tradition religieuse et sont prêts à jeûner. De plus, les dates des festivités ne coïncident pas. Car même si la fin du carnaval est officiellement marquée par le fait de brûler le «Stréimännchen», les fêtes s’étendent jusqu’au dimanche de la mi-carême, ce qui correspond à fin mars cette année.

Régions différentes, rites différents

C’est d’ailleurs le jour de la Chandeleur, célébrée le 2 février, qui lance officiellement la fête des déguisements, et non celle du 11 novembre, comme c’est le cas en Allemagne, par exemple. Le vrai coup d’envoi est donné ce jeudi pour «Altweiber», avec les femmes costumées qui prennent d’assaut les bars et cafés, pour revendiquer leur droit de participer au carnaval, uniquement réservé aux hommes jusqu’au XIXe siècle. Pour réaffirmer leur présence, l’usage veut que les femmes coupent les cravates des hommes, symbole de leur puissance. Le lundi des roses et mardi gras sont par contre peu célébrés. Dans le pays, ce sont les grands défilés, les cavalcades, qui sont le plus largement fêtées (voir infobox) et qui couronnent le tout.

En Allemagne et dans la Grande Région, d’autres coutumes marquent la période de carnaval. Au Luxembourg, elles sont souvent jetées aux oubliettes. «Je pense que nous sommes la seule commune à véritablement commencer les célébrations le 11 novembre, à élire notre prince pour l’occasion, à disposer d’un Elferrat (littéralement, le «Conseil des 11») et à avoir des Kappensitzungen, selon le modèle allemand, avec des chants typiques, des musiciens et des sketchs, explique Serge Breyer, président du KaGePe qui organise la cavalcade de Pétange. Ces soirées du rire et de la bonne humeur sont très populaires, les 250 places partent toujours très vite».

Les premières cavalcades, c'est dimanche!

Le prince ouvrira toutes les Kappensitzungen. D’autres rôles symboliques lui incombent. «Le bourgmestre lui remet les clés de la ville et ce sera lui qui en aura la charge pendant cette période», détaille M. Breyer, le sourire aux lèvres. Le bouquet final des festivités reste bien la cavalcade avec une quarantaine de chars qui défileront dans les rues. Un retour qui ne manquera pas d’être plébiscité par le public.

C’est Diekirch qui aura l’honneur d’ouvrir le ban des cavalcades, ce dimanche. Pendant près de quatre heures, 57 chars, les uns plus originaux que les autres, et environ 25 000 personnes déguisées y envahiront les rues. «Chaque char peut définir sa thématique, explique René Kanivé, président du comité d’organisation de la cavalcade de Diekirch. Beaucoup viennent d’Allemagne et participent à plusieurs défilés».

Élément indispensable: la musique! Fausti, Käpt’n Ända et Al Humba comptent parmi les incontournables et les organisateurs des défilés ne cachent pas leur volonté de faire participer des chanteurs luxembourgeois. Pour certaines cavalcades pourtant, les associations qui défilent sont libres de choisir leur musique. «Malheureusement, il n’y a finalement plus que très peu de vraie musique de carnaval, regrette René Kanivé. Il y a beaucoup de musique Après-ski et du Ballermann».

(Laurence Bervard/ Christoph Starck/ L'essentiel)