Menace : Le PDG de Google pousse une ex à fermer son blog

Eric Schmidt plaide pour une information «encore plus ouverte et accessible». Sauf quand il s’agit

d’une ancienne copine.

Les billets ont pour sujet principal la cure de désintoxication entreprise par Kate Bohner en Thaïlande. L’ancienne journaliste vedette de la chaîne CNBC et du magazine «Forbes» l’avait suivie après avoir sombré dans la drogue et l’alcoolisme. Le nom d’Eric Schmidt n’y est jamais cité. Recovery Girl 007 fait cependant état à quelques reprises d’un certain «Dr. Strangelove», ce qui correspond au nom de code du PDG de Google.