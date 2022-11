Le péage de l'A31 bis pourrait coûter (très) cher

Selon les différents tracés envisagés (voir ci-dessous), des tarifs compris entre 5,60 et 8,80 euros aller et retour ont été définis. Considérant 20 jours de travail, et sans l'hypothèse d'éventuels abonnements, la facture pourrait donc grimper jusqu'à 176 euros par mois pour les frontaliers qui l'empruntent tous les jours.

Reste désormais à déterminer une variante, avec des écarts substantiels concernant le délai d'achèvement – 2030 ou après 2035 – et des oppositions plus ou moins vigoureuses des riverains concernés. Un collectif composé d'associations et d'ONG comme Greenpeace s'est déjà formé: «Le jour de son inauguration dans dix ans, ce projet sera surdimensionné et obsolète», expliquait Alternatives 31, dénonçant «des atteinte à la santé, au climat et à la biodiversité».