Au Luxembourg : Le peintre Gast Michels est décédé

WALFERDANGE - Le célèbre artiste et fondateur de l'ONG «Regards d'enfants d'Éthiopie» est décédé mardi soir, à l'âge de 59 ans, suite à une longue maladie.

Originaire d'Echternach, l'artiste vivait et travaillait à Walferdange. Il était connu pour son travail de peinture et de sculpture . En 1996, il avait notamment reçu le 1er prix Concours Siemens du Luxembourg.

Gast Michels était aussi célèbre pour son engagement dans l'ONG «Regards d'enfants d'Éthiopie». «On aimait son rouge, son bleu et son jaune. On aimait ses flèches et ses roues. On aimait sa barbe, sa moustache (...)», déclare dans un communiqué Henoke Courte, présidente actuelle de l'association.