Le Pen de nouveau condamné

Le président du Front National a vu sa peine confirmée mercredi à trois mois de prison avec sursis pour des propos où il minimisait les crimes commis par les nazis sous l'Occupation.

Le président du Front National a été condamné à une peine de trois de prison aves sursis et à une amende de 10 000 euros pour ses propos sur l'Occupation. (afp)

Le 8 février, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu le leader d'extrême-droite français coupable de "complicité d'apologie de crimes de guerre" et de "contestation de crime contre l'Humanité", à la suite de propos publiés en janvier 2005 dans l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol.

Le ministère public, ainsi que plusieurs associations, lui reprochaient également une présentation choquante du massacre d'Ascq, perpétré dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, et durant lequel 86 Français avaient été fusillés en représailles au déraillement d'un train allemand. L'avocat de M. Le Pen, Me Wallerand de Saint-Just, a d'ores et déjà indiqué qu'il se pourvoirait en cassation.