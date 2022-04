Présidentielle : Le Pen en tête dans le Grand Est, Macron prend l'Alsace

La candidate d'extrême droit est arrivée en tête dans tous les départements de la région voisine du Luxembourg, sauf les deux d'Alsace, remportés par le sortant. Mélenchon cartonne à Strasbourg.

Jean-Luc Mélenchon gagne un peu plus d'un point à 17,63%, devant Eric Zemmour (7,17%), Valérie Pécresse (4,33%) et Yannick Jadot (4%) lors d'un premier tour marqué par une abstention en nette hausse (26,10% contre 21,32%). Emmanuel Macron rafle la mise à Metz, Nancy, Reims et Troyes, devant Jean-Luc Mélenchon qui progresse nettement dans ces villes par rapport au premier tour de 2017.