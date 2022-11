France : «On en fera une fournée»: Le Pen jugé pour des propos racistes

«La communauté juive est visée»

Ce mot à l'encontre d'un chanteur de religion juive a «une portée intrinsèquement antisémite et raciste», a fait valoir Me Sahan Saber au nom de la Licra, partie civile, tandis que sa consœur Marie Mercier, conseil de SOS Racisme, également partie civile, a estimé qu'en ciblant Patrick Bruel, «c'est la communauté juive dans son ensemble qui est visée». «Fournée renvoie à four qui renvoie au génocide des juifs», a-t-elle plaidé avant de qualifier M. Le Pen de «prédicateur de la haine raciste et antisémite».