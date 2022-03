Le Pen reconnaît aussi avoir fréquenté des prostituées

Alors que son parti, le Front National, exige la démission du ministre français de la culture, Frédéric Mitterrand, Jean-Marie Le Pen avoue avoir aussi eu recours à la prostitution. De préférence avec des jeunes.

Jean-Marie Le Pen juge les propos du ministre très déplacés: «Il n'a pas la pureté morale exigée quant on veut donner des leçons dans ce domaine.»

Au passage, Jean-Marie Le Pen égratigne aussi Nicolas Sarkozy: «furieux (Mitterrand, ndlr) défend la position de Monsieur Polanski et la défend, je pense, avec l'accord et peut-être même missionné par le président de la République. C'est une affaire d'État, car il s'agit de ministres qui ont été choisis par le président de la République et, semble-t-il, en toute connaissance de cause.»