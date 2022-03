Football : Le penalty chambreur de Josef Martinez

L'international vénézuélien a transformé un penalty après une course pour le moins peu orthodoxe. Mais regardez plutôt comment il s'y est pris.

Non seulement l'Albiceleste s'est inclinée 3-1 contre une formation sud-américaine beaucoup moins bien classée qu'elle (le Venezuela occupe le 32 rang dans la hiérarchie établie par la FIFA) mais Messi a aussi été gêné par le réveil de douleurs pubiennes qui l'ont du reste obligé à déclarer forfait pour le match amical que l'Argentine doit disputer mardi contre le Maroc à Tanger.

Pénalty chambreur

Le match a aussi été marqué par le penalty réussi de Josef Martinez. Ou plutôt, par la course d'élan très particulière du joueur d'Atlanta United (MLS américaine), freinant son action pour s'autoriser un saut de cabri du plus bel effet. Ce qui est sûr, c'est que cela a réussi à tromper le portier argentin pour une méthode peu orthodoxe que le joueur avait déjà parfois utilisé en championnat. De là à «breveter» sa course d'élan.