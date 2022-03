Fuite de documents secrets : Le Pentagone menace WikiLeaks d’une attaque en justice

Les États-Unis exigent que le site Internet leur rende tous les documents secrets en leur possession et a haussé le ton jeudi en menaçant d’attaquer en justice.

Le Pentagone a sommé le site Internet d’informations WikiLeaks de leur rendre «immédiatement» les 15 000 documents militaires sur l’Afghanistan qu’il a en sa possession et de retirer de la Toile ceux qu’il a déjà publié. «Le département de la Défense exige que WikiLeaks rende immédiatement au gouvernement américain tous les documents extraits directement et indirectement des bases de données du département de la Défense», et «qu'il les efface de ses sites, de ses ordinateurs et de ses archives», a annoncé son porte-parole, Geoff Morrell.